Şanlıurfa'da kimliğini bulduğu öğrencinin sınava girmesini sağladı

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kimlik kaybetme heyecanı yaşandı.

Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

Latif Verimli de sınav öncesinde Fatih Seval'in kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini buldu.

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti.

BULDUĞU BELGELERİ YETİŞTİREREK ÖĞRENCİNİN SINAVA GİRMESİNİ SAĞLADI

Verimli, sınav öncesinde belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınava girmesini sağladı.

BELGELERİ ARACININ ÜZERİNDE BULDU

Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır." dedi.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Fatih Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.