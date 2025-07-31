Sebebini bilen uzak duruyor! Denizde oluşan baloncuk halkasının nedeni bakın neymiş

Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kez izlenen bir video, deniz yüzeyinde beliren kusursuz baloncuk halkaları ile büyük bir merak uyandırdı.

BBC ve WWF kaynaklı görüntülerde, okyanusun maviliğinde dans eden bu kabarcıkların güzelliği ilk bakışta büyüleyici gelse de, arkasındaki gerçek çoğu kişiyi şaşkınlığa uğrattı, hatta ürküttü.

İnternette binlerce kullanıcı, bu kabarcıkların sebebini tartışırken, uzmanların açıklamaları izleyenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bu muhteşem baloncuklar, aslında yakınlarda dolaşan dev bir yırtıcının habercisiymiş.

BALİNALARIN HABERCİSİYMİŞ!

Tatilini yurt içinde değil yurt dışında yapmayı tercih edenleri yakından ilgilendiren bu gerçek tüyleri ürpertiyor.

Denizlerimizde rastlanılmayan ancak okyanuslarda karşınıza çıkabilecek baloncuk halkaları meğer orada bir balinanın bulunduğunun işaretiymiş.

Bu ilgi çeken baloncuklar aslında baloncuklar, aslında yakınlarda dolaşan bir balinanın habercisiymiş. Özellikle kambur balinalar, avlarını sürü halinde tuzağa düşürmek için suyun altından hava üfleyerek "baloncuk ağı" adı verilen halkalar oluşturuyorlarmış.

Bu sistem, küçük balıkların bir çember içine sıkışmasını sağlıyor ve ardından balina ağzını açıp tüm avı bir lokmada yutuyor.

Yani o masum görünen kabarcıklar, aslında bir av tuzağı! Ve o halkaların içinde bulunmak, doğanın en güçlü canlılarından biriyle istemeden karşı karşıya gelmek anlamına geliyor.