İHA

Batman'ın Sason ilçesinde şehit babaları Nazmi Bozkurt ve Mehmet Bağatur, Babalar Günü'nü terörle mücadelede şehit olan çocuklarının kabirleri başında dua ederek geçirdi.

Babalar Günü'nü, İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan oğlu Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un kabri başında geçiren Mehmet Bağatur, buruk bir Babalar Günü geçirdiğini söyledi.

BURUK VE GURURLU

Bağatur, "Buruk ve o kadar da gururlu bir gün geçiriyorum. Benim oğlum vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda şehit oldu. Ben bu uğurda gerekirse tüm çocuklarımı feda ederim. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

DAHA ÖNCE OĞLU GELİP KENDİSİNİ KUTLUYORDU

2022'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt da buruk bir Babalar Günü geçirdiğini söyleyerek, daha önce oğlu kendisine gelip Babalar Günü'nü kutlarken, şimdi ise kendisinin oğlunun kabrine gittiğini ifade etti.

"BANA NASİP OLMAYAN ŞEHİTLİK OĞLUMA NASİP OLDU"

Bozkurt, "Şehit oğlumun kabrine gelerek Babalar Günü'nü kutlamak istedim. Bana nasip olmayan şehitlik oğluma nasip oldu. Şehit babası olduğum için mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

İSTANBUL, EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BABALAR GÜNÜ

15 Haziran Babalar Günü'nde babalar, evlatlarını ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'ndeydi. Oğullarını ziyarete gelen babalar, çocuklarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Evlatlarını şehit veren babalar, Babalar Günü'nü Edirnekapı Şehitliği'nde buruk geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit yakınları dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu; çocuklarının mezarlarını temizledi.

“O GELECEKKEN BİZ EVLADIMIZI ZİYARETE GELİYORUZ”

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslim Taşçı, "Biz sadece babalar gününe münhasır değil, haftanın 3-4 günü buradayız. Geliyoruz, çocuğumuzun kabriyle ilgileniyoruz, dua ediyoruz. Onunla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Oğlumuz 2011 yılında bir helikopter kazasında 5 üsteğmen arkadaşıyla beraber şehit oldular. Normalde Babalar Günü'nde evlatlar babalara gelirdi. Şimdi tam tersi oluyor, biz evladımızı ziyarete geliyoruz. Onunla halleşiyoruz. Onlar unutulmuyor, evlat neticede. Biz anne baba olarak böyle hiçbir yakınımızı kaybetmeden evladımızı kaybettik. Bunu da televizyondan öğrendik. Bu bizi çok sarstı; ama dinimizin bize verdiği bir inanç da var. Herkes ölümü tadacak. Gerçi Allah 'Onlara ölü demeyin' diyor. 'Onlar canlıdır. Lakin siz anlayamazsınız' diyor. Biz de onun o kelamına sığınarak onların canlı olduğunu düşünüyoruz ve Rabbimizin izniyle öbür tarafta onlarla ebedi beraber olacağız. Babalar Günü'nü orada daha güzel kutlayacağız." dedi.

“OĞLUMUN YANINA GİDECEĞİM DİYE GECE UYUYAMADIM”

Hakkari'de 20 yaşında şehit olan Ercan Doğrukartal'ın babası Coşkun Doğrukartal ise, "Bu ateşe bir su dökerler de bizden sonra başkaları yanmaz. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Başka ne diyebiliriz. Bugün Babalar Günü. Oğlum yavrum Ercan gelemedi bana. Ben baba olarak 2 saattir buradayım. Babalar Günü için oğlumun yanına gideceğim diye uyuyamadım. Beni çok severdi ben de onu çok severdim. Mukadderat buymuş. Başta oğlum olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum başta oğlum olmak üzere. 20 yaşındaydı. 20 yaşında şehit oldu." ifadelerini kullandı.