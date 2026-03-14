Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 24. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı devam ediyor.

Bu kapsamda programın 24. bölümü yayında.

Demirci, son bölümde "Hz. İbrahim neden Allah'ın mucizesini görmek istedi?" sorusu üzerinde insanın kalplerinde kapı açan bir sohbete imza attı.

"HZ.İBRAHİM NE DİYORDU, EMİNİM"

"Bal gibi iman sana yeter. Bir de kaymak neden istiyorsun demiş olabilir mi Rabbi. Dememiş ki ona bir yöntem tavsiye ediyor. Kolay kuşlar ise onları ne yapacaksın evcilleştirmek için önce bir yere hapsedeceksin. Dört duvar içine koyacaksın ve acıkacak bunlar derken yem vereceksin.

Zarar yokmuş derken derken sana evcilleşecek. Belki 6 ay sonra gideriz, sen bu kuşları evcilleştirdin mi deriz. 6 ay sonra geldik ki kuşlara gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor.

Soru su; kuşları evcilleştirdiğinden emin misin? Eminsin dimi? Hz. İbrahim ne diyordu, "eminim" diyordu. Üzerine bir de daha keyifli bir şey istiyordu, balın üzerine kaymak istiyordu.

Şimdi söyle desem ben, "bu kuşlar sana evcil" bence bu kuşlar başka seçeneği olmadıkları için sana geliyorlar, baksana kapalı ortamdalar. Sana gönüllü gelmelerini mi istersin, zorunlu mu?"