Serdar Ortaç'ın 'siyasi görüş' sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu

2020 yılında Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Jülide Ateş'le 40' programının Serdar Ortaç'ın konuk olduğu bölümü televizyon tarihine geçen anlardan birine sahne oldu.

Ünlüler dünyası siyasi görüşlerine ilişkin çekinerek verdiği cevaplarla dikkat çekerken Ateş'in siyasi görüşünü sorduğu Ortaç'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü.

Siyasi görüşü olmadığını dile getiren Ortaç, yaşamı boyunca gördüğü tüm siyasetçileri sayarak en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini belirtti.

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ LİDER"

Recep Tayyip Erdoğan, gördüğüm en iyi lider" ifadesini kullanan Ortaç şunları söyledi:

"Ben her şeyi gördüm. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Demirel, Rahmetli Özal... Babam Adnan Menderes’i gördü. Siyasi fikrim yok. Ama burada söylediğim her şeyin arkasındayım.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bence gördüğüm en iyi lider!

"BEYEFENDİYİ BEĞENİYORUM"

Herkesin hatası vardır. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün adam mesela.

Belki ekibine danışıyordur. Belki bir çatlak ses çıkıyordur, belki bu olmaz diyordur.

Ben çok beğeniyorum ve Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Siyasi görüşüm olduğu için değil. Beyefendiyi beğeniyorum.

"MARGARİN YOKTU, ŞİMDİ 12 ADAYI NE ZAMAN ALIRIZ DİYE BAKIYORUZ"

Sağcı solcu sevmiyorum o işleri. Antalya’da talebe yurdu vardı millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdık, marketlerin önüne gider su, simit satardık.

Margarin yoktu margarin beklerdim, şu kadarcık çocuktum... Şimdi Instagram’dan 12 adayı ne zaman alırız diye bakıyoruz. Onu da alacağız göreceksiniz. O yüzden siyasi görüşün hangisi sorusuna cevap vermiyorum tayyip Erdoğan diyorum."

O ANLAR YENİDEN DOLAŞIMDA

Ortaç'ın bu beyanları yıllarca sosyal medya mecralarında viral olurken söz konusu anlar son dönemde yeniden dolaşıma girdi.