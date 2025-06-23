Sıcaklıklar artacak: Salıdan sonraya dikkat çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, temmuz ayına yaklaşırken sıcaklıklarda da artış yaşanmaya başlayacak.

Hafta başında hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Salıdan sonra ise bunaltan sıcaklar başlayacak.

TERMOMETRELER 44 DERECEYİ BULACAK

Ankara 34, İstanbul 35, izmir 39, Konya 33, Edirne ve Bursa 39, Diyarbakır 41, Aydın 44, Muğla 40, Antalya ve Adana 38 dereceyi görecek.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

MGM kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği uyarısı yaptı.

Bugün için Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.