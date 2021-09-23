- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Şifa deposu: Kuşkonmaz çorbasının tarifi...
Şifa deposu: Kuşkonmaz çorbasının tarifi...
MasterChef yarışması ilgiyle izlenirken, yarışmada yapılan yemekler ise merak konusu oldu. Seyirciler bu akşam yapılan kuşkonmaz çorbasının tarifini araştırıyor. Peki, Kuşkonmaz nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 21:26
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor.
Mavi ve kırmızı takım yarışmcıları elemeye kalmamak için kıran kırana bir mücadele sergilerken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Seyirciler yapılan yemeklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak isterken, yarışmacılar verilen sürede yemekleri yetiştirmeye çalışıyor.
Bu akşam kuşkonmaz çorbası yapılırken, "Kuşkonmaz nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" sorusu gündeme getirildi.
Peki, Kuşkonmaz nasıl yapılır, hangi malzelemer kullanılır? İşte detaylar...
KUŞKONMAZ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 demet kuşkonmaz
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı et suyu
- 1 su bardağı süt
- 1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
KUŞKONMAZ ÇORBASI YAPILIŞI
- Kuşkonmazların dış kabuklarını ince ince soyun ve halka şeklinde doğrayın.
- Tereyağını derin bir tencerede eritin. Ardından doğradığınız kuşkonmazları, tereyağında 3-4 dakika kadar kavurun.
- Unu ekledikten sonra kokusu çıkana kadar ve hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kuşkonmazlarla birlikte kavurun.
- Kavrulan una süt ve et suyunu ekleyip, bir çırpıcı yardımıyla çorbayı karıştırın.
- Ardından bu karışıma karabiber, tuz ve kırmızı biberi katın.
- Kısık ateşte kıvam alana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.