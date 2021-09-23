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Şifa deposu: Kuşkonmaz çorbasının tarifi...

Şifa deposu: Kuşkonmaz çorbasının tarifi...

MasterChef yarışması ilgiyle izlenirken, yarışmada yapılan yemekler ise merak konusu oldu. Seyirciler bu akşam yapılan kuşkonmaz çorbasının tarifini araştırıyor. Peki, Kuşkonmaz nasıl yapılır?