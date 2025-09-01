Sıfır Artı Sergisi tarihi buluşma ile sona erdi

Sıfır Atık Vakfı başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktı.

“Sıfır Atık Artı” projesi kapsamında hazırlanan Sıfır Artı Sergisi sona ererken sergi sürdürülebilirliği sanatın evrensel diliyle yorumladı.

Rum Ortodoks topluluğu ile kurulan diyalog neticesinde ortaya çıkan bu iş birliği, çevresel duyarlılığın sanat aracılığıyla ifade bulduğu ve inanç topluluklarının dönüşümde öncü rol üstlenebileceğini gösteren güçlü bir örnek oldu.

21 Temmuz 2025’te açılan sergi, İstanbul’un çok kültürlü hafızasına ev sahipliği yapan Fener’de, dini ve kültürel mekânların sürdürülebilirlik temelli uygulamalarda nasıl örnek teşkil edebileceğine dair ilham verici bir anlatı sundu.

"ARTIK ATIK OLMASIN"

Sergi, “Artık atık olmasın!” sloganıyla, kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceğini, unutulanın hatırlanabileceğini ve atığın anlamla örülebileceğini vurguladı. Küratörlüğünü Yasin Tütüncü’nün üstlendiği sergide, Prof. Dr. Çiğdem Çuhadar Öz, Meyçem Ezengin, Mehlika Hilal Kırca ve Serkan Şerefhanoğlu, tekstil atıklarını sanatsal birer anlatı aracına dönüştürerek izleyicileri düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Serginin ilham kaynağı, 30 Mart 2025 Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün teması olan “Moda ve Tekstilde Sıfır Atık Hedefi” oldu.

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma geleneğinin simgesi sayılan Pazırık Halısı’nın tekstil atıklarıyla yeniden dokunması ise, geçmişin bilgeliğini günümüzün çevresel sorumluluğuyla buluşturdu.

"İSRAF İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU"

Kapanış resepsiyonunda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin dünya çapında yankı bulduğunu ve somut çıktılar ürettiğini vurguladı.

Gül, kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu günümüzde israfın ve kanaatsizliğin insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Çevre sorunlarının sınır, milliyet ve din tanımadan herkesi etkilediğini belirten Gül, “İsrafın ortadan kalkması, imkanlarla yetinmeyi benimsemek dünyadaki çatışmaların ve adaletsizliklerin azalmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

"KÜRESEL BİR MARKA OLDUK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, hareketin Emine Erdoğan’ın liderliğinde başladığını hatırlatarak vakfın bugün Türkiye’den dünyaya yayılan küresel bir marka hâline geldiğini ifade etti. 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini hatırlatan Ağırbaş, BM çatısı altında kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun Onursal Başkanlığına da Emine Erdoğan’ın seçildiğini vurguladı.

Ağırbaş, vakfın Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, azınlık cemaatleriyle yürütülen ortak projelerin önemini vurguladı.

Ağırbaş, “Ermeni Patriği ve Rum Patriği ile yaptığımız görüşmelerde ortak çevre çalışmalarında buluşma kararı aldık. İstanbul’un tarihi mekanlarında ve azınlık cemaatlerine ait eğitim kurumlarında sıfır atık faaliyetlerimizi artıracağız” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORTAK SORUMLULUK"

Kapanış resepsiyonunda söz alan Fener Rum Patriği Bartholomeos, inanç, sanat ve hafızanın sergide güçlü bir şekilde bir araya geldiğini belirterek, serginin gelecek nesillere karşı vicdani sorumlulukları hatırlattığını söyledi.

Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada sınırsız büyüme arayışının kırılgan olduğunu vurgulayan Bartholomeos, “Sürdürülebilirliği merkeze alan üretim ve tüketim modelleri artık bir tercih değil, ortak bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Patrik, sergideki eserlerin tüketim kültürünü sorgulatan güçlü mesajlar verdiğini belirterek, Sıfır Atık Hareketi’ni Tanrı’nın insana emanet ettiği dünyayı koruma çağrısı olarak nitelendirdi. Emine Erdoğan ile Papa arasında başlayan diyalogun farklı inançların ortak vicdanla buluşmasına örnek olduğunu ifade eden Bartholomeos, serginin atıkları fırsata dönüştürme yolunda ilham olmasını temenni etti.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav David Sevi ve çok sayıda ruhani lider ile davetli katıldı.