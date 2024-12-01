Siirtli Hasan Nas, çocukluk hayalini gerçekleştirerek beldesine başkan oldu

AA & Ensonhaber

Siirt’in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde dünyaya gelen Hasan Nas, çocukluk yıllarında beldesindeki eksiklikleri fark ederek, memleketine hizmet edebilmek için belediye başkanı olma hayali kurmaya başladı. İlkokula gittiği yıllarda bu hayalini öğretmeniyle paylaşan Nas, lise eğitiminin ardından bir süre beldede ticaret yaptı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Kayabağlar Belde Belediye Başkanı seçilen Nas, 44 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Şimdi, beldesine verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor.

"BÜYÜYÜNCE BAŞKAN OLACAĞIM, YOLLARI DÜZELTECEĞİM, DEMİŞTİM"

Nas, belediye başkanlığına seçilmesinin ardından, bu hayalin sadece kendisi için değil, tüm belde halkı için geçerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Okula giderken bozuk yollardan su sıçraması benim için büyük bir sorun olmuştu. Öğretmenime, 'Büyüyünce beldenin yollarını düzeltecek ve öğrencilerin halinden anlayan bir belediye başkanı olacağım' demiştim

EN BÜYÜK YATIRIM ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN

Göreve geldiği günden bu yana altyapıdan içme suyuna, taziye evlerinden millet bahçelerine kadar her alanda kapsamlı bir hizmet hamlesi başlatan Nas, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kayabağlar’ın bambaşka bir kimlik kazanacağına inanıyor. En büyük yatırımı ise çocuklar ve gençlere yönelik yaptıklarını vurgulayan Nas, şunları söyledi:

Okullar açıldığında yaklaşık 1400 öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Beldemizin üç farklı noktasında kuracağımız sistemle, tüm Kayabağlar halkına ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Halk ekmeği üretimi için de çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bu proje tamamlandığında, bölgenin en uygun fiyatlı ekmeğini belde sakinlerimize sunacağız. Göreve geldiğimizden bu yana 2 kilometre kanalizasyon hattı ve 5500 metre stabilize yol çalışmasını tamamladık.

"KAPIMIZ HER ZAMAN HALKA AÇIKTIR"

Kayabağlar'ın imar sorununu da çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Nas, 1949 yılında belirlenen sınırları yeniden düzenleyeceklerini ve beldeyi hayalindeki hale getirmek için hiç durmadan çalışacaklarını dile getirdi.

Nas, Kayabağlar Belediyesi’nin tüm belde halkının belediyesi olduğunu belirterek, "Makam kapımız her zaman halka açıktır" dedi.

Beldede yaşayan Refik Polat, Hasan Nas'ın belediye başkanlığı göreviyle beldede büyük değişimler yaşandığını ifade ederek,şunları söyledi:

Başkan geldiğinden beri yarım kalan işler tamamlandı. Ücretsiz internet projesi de devreye giriyor, halkın faydasına olan güzel adımlar atılıyor. Yol çalışmaları devam ediyor. Allah işlerini kolaylaştırsın.

Cemil Karataş ise, Kayabağlar Belediye Başkanı Nas ve ekibinin sadece öğrenciler değil, tüm halk için en iyi hizmeti sunmaya çalıştığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.