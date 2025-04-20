Siirt'teki kızıl şahin ve ayı yavrusu kurtarıldı

AA & Ensonhaber

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Eruh ilçesinin Budamış köyünde, vatandaşlar yalnız başına gördükleri bir ayı yavrusunu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekip, yavrunun sağlık durumunu kontrol ettikten sonra, yavrunun sağlıklı olduğunu tespit etti. Ekip, yavruyu sütle besledikten sonra, doğal yaşam alanına en yakın ormanlık bölgeye geri bıraktı.

YARALI KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLDİ

Pervari ilçesinin Ekindüzü köyünde ise yaralı bir kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi. HAYDİ tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.