Sık iş değiştirmek boşanma sebebi: Aile yapısına katkıda bulunmuyor

İHA

Bazı vatandaşlar yaşam tarzı, sosyal haklar veya maaş gibi durumları göz önünde bulundurarak çok sık iş değişikliği yapabiliyor.

Bunun altında psikolojik nedenler de etkili olabiliyor.

Avukat Nimet Türe, eşlerden birinin sık iş değiştirmesinin ve ailesi ile vakit geçirmemesinin aile yapısına katkıda bulunmaması anlamına geleceğini söyleyerek, “Aile Mahkemeleri'nin bir boşanma davasındaki en önemli kriteri; evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı, taraflar arasında ortak yaşamın devam edip etmediği hususunda bir değerlendirme yapmasıdır. Taraflar arasında ortak yaşamın zedelendiği hususunda kanaat getiren hakimlerimiz evlilik birliğinin oluşmadığı ya da bozulduğu gerekçesi ile boşanmaya hükmedebiliyor.'' dedi.

ÇOK SIK İŞ DEĞİŞTİRENLER DİKKAT

Avukat Nimet Türe şu ifadeleri kullandı:

Eşlerden birinin sık iş değiştirmesi, aile yapısına katkıda bulunmaması, evde vakit geçirmemesi, eşle sosyal yaşamda var olmaması gerekçelerini doğurduğundan dolayı farklı işlerde çalışan ya da çalışma saati düzensiz olan, sürekli iş değiştiren kişinin ortak evlilik birliğine katılmadığı, evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği kanaatiyle boşanma sebebini oluşturduğu son Yargıtay kararıyla gündeme gelen bir husus olmuştur. Hani bu durumdaki son güncellemeler nasıl olur? Evlilik birliğindeki sık iş değiştirmenin etkisi ne derecede olur? Açıkçası toplumda hala kafa karışıklığı oluştursa da biz burada şunu kriter olarak tutmaktayız.

BOŞANMA SEBEBİ

Eğer sık iş değiştiren diğer eş, değiştirdiği iş sebebiyle evlilik yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa bunun bir boşanma sebebi olduğunu söyleyen Nimet Türe, ''Diğer taraf bu boşanma sebebine dayandığında sık iş değiştiren eş evlilikte kusurlu sayılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Davalarda iş değiştirmede toplumsal etkinin olup olmadığının da değerlendirildiğini söyleyen Türe, şöyle devam etti: