Sinop’ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

Sinop'ta kaçak avcılığa geçit verilmiyor!
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlar denetlendi.
BALIKLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı buldu.
El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Ekipler, kaçak balıkların sevkiyatını yapan araç sürücülerini gözaltına aldı.
Şüphelilere, idari para cezası uygulandı.