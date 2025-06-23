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Sinop’ta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

Ayancık’ta yapılan denetimlerde, iki araçta kaçak avlanan 1611 kalkan balığı ele geçirildi. Balıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, sürücülere para cezası kesildi.

AA AA
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Sinop'ta kaçak avcılığa geçit verilmiyor!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Ayancık ilçesinde, balık sevkiyatı yapılan araçlar denetlendi.

BALIKLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan denetimde iki araçta, kaçak avlandığı belirlenen 1611 kalkan balığı buldu.

El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, kaçak balıkların sevkiyatını yapan araç sürücülerini gözaltına aldı.

Şüphelilere, idari para cezası uygulandı.

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