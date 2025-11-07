Sinop'ta oltayla yakalanan deniz levreği 9 bin liraya satıldı

- Sinop'ta yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda dev bir deniz levreği oltayla yakalandı.
- Balıkçı Erdoğan Doğan, bu büyüklükteki balığın nadir görüldüğünü ve lezzetinin tartışılmaz olduğunu belirtti.
- Büyük ilgi gören levrek, 9 bin liraya satıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sinop'ta dev balık avı...
Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olan levrek, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çekti.
"LEZZETİ TARTIŞILMAZ"
Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz.
9 BİN LİRAYA SATILDI
Yakalanan dev levrek, alıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve 9 bin liraya satıldı.