Sinop'ta oltayla yakalanan deniz levreği 9 bin liraya satıldı

Kent merkezinde oltayla yakalanan dev deniz levreği 9 bin liraya alıcı buldu. Balıkçı Erdoğan Doğan yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz." ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 14:54
  • Sinop'ta yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda dev bir deniz levreği oltayla yakalandı.
  • Balıkçı Erdoğan Doğan, bu büyüklükteki balığın nadir görüldüğünü ve lezzetinin tartışılmaz olduğunu belirtti.
  • Büyük ilgi gören levrek, 9 bin liraya satıldı.

Sinop'ta dev balık avı...

Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olan levrek, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

"LEZZETİ TARTIŞILMAZ"

Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz.

9 BİN LİRAYA SATILDI

Yakalanan dev levrek, alıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve 9 bin liraya satıldı.

