Sinop'ta oltayla yakalanan deniz levreği 9 bin liraya satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop'ta dev balık avı...

Yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olan levrek, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

"LEZZETİ TARTIŞILMAZ"

Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz.

9 BİN LİRAYA SATILDI

Yakalanan dev levrek, alıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve 9 bin liraya satıldı.