AA & Ensonhaber

Sinop Üniversitesi'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile birlikte yürüttüğü "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında, bölgedeki leylekler yakından izleniyor. 2022 yılında başlatılan bu proje ile, doğan yavru leylekler sağlık kontrolünden geçirilip halkalanarak takibe alınıyor.

Şimdiye kadar 154 yavru leyleğin halkalandığı bu projeyle, leyleklerin popülasyonundaki değişiklikler izlenebiliyor. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, üç yıldır devam eden bu projenin leylek popülasyonunun izlenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

YAVRU LEYLEK, GÜNEY AFRİKA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Sönmez, bugüne kadar 154 yavru leyleğe halkalama işlemi uygulandığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, kendilerine büyük bir mutluluk veren bir geri dönüş aldıklarını ifade etti. Geçen yıl halkaladıkları bir yavru leyleğin Güney Afrika'da fotoğraflandığını paylaşarak, şu açıklamalarda bulundu: