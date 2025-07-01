Şırnaklı Zeliha’nın engel tanımayan mücadelesi: Hedef Los Angeles 2028

Şırnak merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde doğup büyüyen 20 yaşındaki Zeliha Aksak'ın, doğuştan gelen kalça kırığı ve omurga eğriliği (skolyoz) nedeniyle sağ ayağı sol ayağından 7 santimetre kısa kaldı. Köy korucusu bir baba ve ev hanımı bir annenin altı çocuğunun en büyüğü olan Zeliha, hayatın zorluklarına rağmen azmiyle örnek bir başarı hikâyesi yazdı.

2019 yılında okul müdürü İsmail Zeyrek ve beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Buğa’nın desteğiyle tekerlekli sandalye tenisinde ilk adımını attı. Spora başladığı günden bu yana yeteneğiyle dikkat çeken Zeliha, 2020’de babasının kamyonetini satarak finanse ettiği Antalya’daki ilk turnuvaya katıldı.

Antrenörü Hüseyin Buğa’nın yönlendirmesiyle hızla gelişen Zeliha, 2021 yılında milli takıma seçildi. Aynı yıl, Türkiye’yi temsilen Antalya’daki uluslararası organizasyonlarda — Megasaray Open, MTA Open ve KrosMedical Open — korta çıktı.

2022’de Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Akıncılar Klasman Turnuvası’nda üç kategoride birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Zeliha, 2023’te junior kategoride dünya dördüncüsü oldu. Bu başarı, onu 18 yaş üstü dünya sıralamasında 52’nci sıraya taşıdı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BABASINA DESTEK OLDU

Zeliha’nın bu yolculuğu yalnızca başarılarla değil, fedakârlıklarla da doluydu. İlk turnuvasına katılması için aracını satan babası Sabri Aksak’a, kazandığı ödül paralarıyla minibüs alınmasında destek oldu. Spor malzemelerini taşıyabilmek için özel olarak tercih edilen bu araçla Zeliha, hâlâ antrenmanlarına babasının desteğiyle gidiyor. Ulaşımda gerektiğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün servisinden de yararlanıyor.

"HEDEFİM, TÜRK BAYRAĞINI OLİMPİYATLARDA DALGALANDIRMAK"

Spora başlarken büyük zorluklar yaşadığını anlatan Zeliha Aksak, “Babamın en büyük hayali beni olimpiyatlarda görmekti. Ben de bu hayali gerçekleştirmek için tüm gücümle çalışıyorum.” dedi. Haftanın üç günü antrenörüyle, diğer günlerde ise evde çalışmalarını sürdüren Zeliha, yoğun şekilde 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor.

AİLEDEN TAM DESTEK

Baba Sabri Aksak, kızının azmiyle gurur duyduğunu belirterek, “Başta spora sıcak bakmadık ama Zeliha’nın ısrarını görünce kıramadık. İyi ki göndermişiz. Milli formayla onu gördüğümde tarifsiz bir gurur duyuyorum.” dedi. Minibüsle zaman zaman antrenmanlara bizzat götürdüğünü de aktaran baba Aksak, "Elimden ne geliyorsa onun için yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Anne Meryem Aksak ise kızının başarılarıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Onunla gurur duyuyoruz. Her başarısı, hepimizi daha da mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.