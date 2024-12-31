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İHA

Türkiye karlı havanın etkisi altına girdi.

Özellikle doğu illerinde kar yağışı etkili olurken birçok yerleşim yerine ulaşım aksadı.

Bu kapsamda ekipler yolları açmak için fazla mesaiye başladı.

İŞ MAKİNASIYLA KAR ALTINDA KALDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında da yol açma çalışmaları sırasında saat 15.00 sularında çığ düştü.

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan İl Özel İdaresi çalışanları çığ altında kalmıştı.

Kar altında kalan iş makinasının operatörü, kurtarılarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Kara gömülen iş makinası da ekiplerin çalışmaları neticesinde gece saatlerinde kar altından çıkarılırken, cep telefonu kamerası ile kaydedilen çığ düşme anı ve kepçenin kar altında kaybolduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı.