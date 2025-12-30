Şırnak'ta polisler, çocuklarla kartopu savaşı yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dört bir yanını kar yağışı esir aldı.

Birçok şehir kar yağışı ile beraber beyaza bürünürken bu illerden biri de Şırnak oldu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şırnak'ta kar yağışı nedeni ile okular yarın da tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

POLİSLER, ÇOCUKLARLA KARTOPU SAVAŞI YAPTI

Uludere ilçesinde çocuklar, tatili fırsat bilerek kartopu savaşı yapmayı ihmal etmezken çocuklara polis ekipleri eşlik etti.

Ortaya renkli görüntüler çıkarken o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar "İçimizi ısıtan görüntüler" yorumunda bulundu.