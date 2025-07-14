Sivas'ta 250 derecede çalışan fırın ustaları hava sıcaklıklarından etkilenmiyor

Tüm yurdu etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar, Sivas'ta da etkisini gösterdi. 30- 35 dereceyi bulan sıcaklıklarda vatandaşlar sokakları boş bırakırken fırın ustaları, sıcak havaya rağmen dışarıda vakit geçiriyor...

Hava sıcaklıklarının 30-35 dereceyi bulduğu Sivas'ta, hava sıcaklıklarından bunalanlar kapalı alanları tercih ederken, sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Birçok meslek erbabının işi normalin üzerinde seyreden sıcaklardan dolayı güçleşirken fırın ustaları, sıcaklardan en az şekilde etkilenenlerden oldu.

FIRINLARIN SICAKLIĞI 250 DERECEYİ BULUYOR

12 ay boyunca 250 dereceyi bulan sıcaklıktaki fırınlarının başında olan ustalar, 35 dereceye aldırmadan dışarıya hava almaya çıkıyor.

Ustalar, fırına gelen müşterilerin, fırının ısısından ve hava sıcaklığından bunalıp dışarı çıktıklarını ifade ederken, kendilerinin ise dışarı çıktıklarında ferahladıklarını söyledi.

''SÜREKLİ FIRINDA ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN SICAKLIKLARA ALIŞTIK''

Fırıncı Mustafa Özdemir, fırın başında artık sıcağa alıştıklarını ve sıcaktan etkilenmediklerini belirterek, "Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz.

''12 AY BOYUNCA BU SICAKLIĞI YAŞIYORUZ''

Yaz-kış sürekli fırın önünde çalıştığımız için biz burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor.

Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Biz de onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz." dedi.

''30 DERECEYE ÇOK SICAK DİYORLAR''

Özdemir, dışarıdaki ortamın kendileri için daha serin olduğunu söyleyerek, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Küçük yaştan beri fırında çalıştığımız için fırının sıcaklığı bizi etkilemiyor. Dışarı çıktığımızda hava bize serin geliyor. Biz burada en az 250 derecelik bir sıcaklıkta çalışıyoruz.

Dışarıdaki vatandaşlar 30 dereceye çok sıcak diyorlar. Buraya gelen müşteriler, sıcağa dayanamayıp hemen dışarı çıkıyorlar. Biz bu sıcaklıklara alıştık, artık bizi çok etkilemiyor." şeklinde konuştu.