İHA

Sivas’ta Zaraspor FK ile Şarkışla Belediye Spor arasında oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı.

Maç, ambulans helikopter nedeniyle durdu.

Müsabakanın 23’üncü dakikasında orta hakem oyunu durdurunca, futbolcular da kenara geldi.

MAÇIN İPTAL OLDUĞUNU SANDILAR

Taraftarlar maçın iptal olduğunu düşünürken ambulans helikopter sahaya iniş yaptı.

HASTAYI ALDI, HAVALANDI

Mide kanaması rahatsızlığı geçiren bir hastayı alan ambulans helikopter, tekrar havalanarak Sivas’a gitti.

Müsabaka yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından tekrar devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor