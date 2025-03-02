İHA
Sivas’ta Zaraspor FK ile Şarkışla Belediye Spor arasında oynanan müsabakada ilginç bir an yaşandı.
Maç, ambulans helikopter nedeniyle durdu.
Müsabakanın 23’üncü dakikasında orta hakem oyunu durdurunca, futbolcular da kenara geldi.
MAÇIN İPTAL OLDUĞUNU SANDILAR
Taraftarlar maçın iptal olduğunu düşünürken ambulans helikopter sahaya iniş yaptı.
HASTAYI ALDI, HAVALANDI
Mide kanaması rahatsızlığı geçiren bir hastayı alan ambulans helikopter, tekrar havalanarak Sivas’a gitti.
Müsabaka yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından tekrar devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış