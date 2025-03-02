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Sivas’ta amatör maçta sahaya helikopter indi

Sivas’ta amatör maçta sahaya helikopter indi Zara ilçesinde oynanan bir amatör maça ambulans helikopter nedeniyle ara verilirken, sahaya inen helikopter ise bir hastayı alarak tekrar havalandı.