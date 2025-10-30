Sivas'ta ayıyı köpek sandı: Koca oğlan diyerek çağırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ayının peşinden gittiler, korkan ayı hızla uzaklaştı...

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan Safa Alp Kırca, arkadaşının daveti üzerine ilçeye bağlı Şarköy köyüne gitti.

AYIYA KOCA OĞLAN DİYE SESLENDİ

Köyden ilçeye dönmek için arabasına yönelen Safa Alp Kırca, yola atlayan bir ayıyı fark etti.

Uzaklaşan ayıyı arkadaşlarıyla birlikte bir süre takip eden Kırca, ayıya “Koca oğlan” diye seslendi.

''BAŞTA FARK EDEMEDİK KÖPEK SANDIK''

Koşarak uzaklaşan ayının görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safa Alp Kırca, "Arkadaşımın Şarköy’e çağırmıştı. Arabayı köyün girişinde bırakmıştık.

Arabaya bindik, 10 metre elma bahçesinde bir ayının yola atladığını gördük.

İlk başta tam fark edemedik, köpek sandık.

''YAĞLANMIŞ, ETLİ SEVİMLİ BİR AYIYDI''

Kalkıp koşmaya başlayınca ayı olduğunu fark ettik.

Bayağı yağlanmış etli, sevimli bir ayıydı. Biz de o arada telefon ile görüntüledik." dedi.