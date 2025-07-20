Sivas'ta gidenlerin bulmakta zorlandığı kafe

Sivas’ta yaklaşık 10 yıldır hizmet veren ve dış cephesi tamamen sarmaşıklarla kaplı olan kafe, sade mimarisi ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.

Dışarıdan bakıldığında adeta bir botanik bahçeyi andıran işletme, doğayla iç içe yapısı sayesinde hem dinlenmek hem de fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Mevsimlere göre değişen sarmaşık örtüsüyle her dönem farklı bir görsellik sunan kafe, doğal ve nostaljik havasıyla ön plana çıkıyor.

"NOSTALJİK VE DİKKAT ÇEKİCİ BİR ORTAM"

Kafenin dış görüntüsünün dikkat çekici olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Zeynep Kaçer, "Sarmaşıklarla kaplı olması burayı çok özel kılıyor. Sessiz ve sakin bir yer. Hem kitap okuyup kafa dinledik hem de bol bol fotoğraf çektik. Dışardan baktığınızda nostaljik havası hemen fark ediliyor" dedi.

"DOĞANIN İÇİNDE GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Kafeye gelen bir diğer müşteri Buket Yanardağ ise doğayla iç içe atmosferin etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Kendimi adeta doğanın içinde hissettim. Kitap okumak ve arkadaşlarımla vakit geçirmek çok keyifliydi. Her köşesinde kitapların olması çok hoşuma gitti. Ortam çok samimi, bol bol da fotoğraf çektik" diye konuştu.

Doğal yapısıyla öne çıkan bu kafe, sade mimarisi, sarmaşıklarla bezenmiş dış cephesi ve sakin ortamıyla hem görsel bir şölen sunuyor hem de huzurlu bir mola imkânı sağlıyor.