Sivas'ta şaşkın bakışlar arasında korkusuzca 1,5 metrelik yılanı yakaladı

Sivas'ta bir iş yerinin önündeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden Şafak Şimşek, çevredekilerinin şaşkın bakışları arasında yılanı eliyle yakaladı.

Dükkanın yan tarafında bulunan halk pazarına getirilen meyve ve sebzelerin arasında geldiği tahmin edilen yılanla adeta oyun oynayan Şimşek, yılanı bir gece dükkanında misafir etti.

"YILANI YAKALAYINCA, İNSANLAR ŞOKE OLDU"

Ertesi gün sabahın erken saatlerinde yılanı doğal yaşam alanına bırakan Şimşek, heyecan dolu anları saniye saniye görüntüledi.

Yılanı yakalarken hiç korkmadığını belirten Şimşek, "Yılanı eline aldığımda insanlar şoke oldu, kaçışmaya başladı." diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR YILANDI"

Yılanın, meyve ve sebze kasaları arasında gelmiş olabileceğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

Akşam vakti iş yerimizde otururken dışarıya çıktığımda yılanı gördüm. Sokak ortasında çok büyük bir yılandı, kimseye zarar vermesin diye elimle yakaladım. Böyle bir yılanın sokakta böyle bir yerde büyüme ihtimali yok.



Çok büyük bir yılandı, meyve ve sebze kasaları arasında Sivas'a gelmiş olabilir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yılanı eline aldığımda insanlar şoke oldu, kaçışmaya başladı.

"YILANI AKŞAM YAKALADIM, BİR GECE MİSAFİR ETTİM"

Yılanı bir gece misafir ettiğini ve o gece gözlerine uyku girmediğini ifade eden Şimşek, şunları söyledi: