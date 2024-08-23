Sivas'ta sular altında kalan köy 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı 20 yıl önce baraj suları altında kalan Pusat köyü, kuraklık nedeniyle suların çekilmesinin artından tüm ihtişamıyla görünür hale geldi.

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İHA

Sivas'ın Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat-Özen Barajı'nda sular, yağışların azlığı ve kuraklık nedeniyle çekildi.

Tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan barajda suların çekilmesiyle 20 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

SULARIN ÇEKİLMESİYLE ESKİ KÖY ORTAYA ÇIKTI

2004 yılında barajda su seviyesinin pik yapmasıyla sular altında kalan cami minaresinin sadece alem kısmı görülürken, şimdi caminin tamamı görülür oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ağzına kadar dolu olan barajın şimdiki hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

"YAKINDA SU SAVAŞLARINI DA GÖRECEĞİZ"

Köy sakinlerinden Gazi Ünal, barajın suyunun ilk kez bu kadar çekildiğini belirterek, “Kuraklıktan dolayı barajın suyu oldukça çekildi. Kar ve yağmur çok olmadı bu sene. Bu baraj hem sulama hem de Sivas'ın içme suyu için kullanılıyor.

İlk defa böyle gördük. Köyün neredeyse dörtte ikisi gün yüzüne çıktı. Böyle giderse köyün hepsi ortaya çıkacak. Seneye eski köye yerleşeceğiz. Dünya genelinde bir kuraklık var.

Bir ve İkinci Dünya Savaşlarını gördük, büyük ihtimalle de su savaşlarını göreceğiz. Suyu boşa israf etmeyelim, bir damla suyun bile çok büyük değeri var.” dedi.

"BÖYLE GİDERSE ESKİ KÖYE YERLEŞECEĞİZ"

Nihat Cörüt, eski köyün ortaya çıktığını söyleyerek, “Eski köy ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse eski köye yerleşiriz. Bu sene burada fazla yağış olmadı. Sular oldukça çekildi. Bizim ev caminin karşısındaydı, sular çekildi meydana çıktı.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)