Sivas'taki Çakraz Şelalesi tatilcilerin yeni rotası Yeşil doğası ve temiz havası ile ormandan çıkan doğal kaynak suyunun yolculuğu sonrası oluşan şelale, bölge halkı tarafından ‘saklı cennet’ olarak nitelendiriliyor.

DHA

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Yolkaya köyü yakınlarında bulunan Karakale Ormanları'ndaki Çakraz Şelalesi, görenleri mest ediyor.

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran ve temiz havasıyla küçük bir yaylayı andıran bölge, tatilcilerin yeni rotası oldu.

Bölge halkı tarafından ‘saklı cennet’ olarak nitelendirilen şelaleye gelenler, hatıra fotoğrafı çektirmeden de gitmiyor.

"ORMANLA BERABER DOĞA CENNETİ"

Bölgede şelalenin suyu ile alabalık üretimi yapan Feramuz Şahin, "Burası ormanla beraber doğa cenneti. Yürüyüş yolları da var. Buraya gelmek biraz zor. Yol ile ilgili sıkıntımız var. Sivaslılar burayı pek bilmiyor. Şelalenin suyu da kaynak suyu. Ayrıca bu su içiliyor. Yeşiliyle beraber de güzel bir görüntü oluşturuyor.

Gelmeye değer bir yer. İlk defa gelenler 'Sivas'ta böyle yer var mı?' diye şaşırıyorlar. Burası turizm açısından bölgeye katkı sunacak bir yer. Yolu olmadığı için insanlar burayı pek bilmiyor ve gelemiyor. Adeta açılmamış bir maden gibi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)