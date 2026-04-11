Sizde de "seyahat kaşıntısı" olabilir: İşte belirtileri

İngilizcede "travel itch" olarak geçen ve Türkçesi "seyahat kaşıntısı" anlamında kullanılan yeni terim, gezginlerin gündemine geldi.

Kaşıntı denildiğinde çoğumuzun aklında huzursuz eden bir durum canlanır. Ancak modern çağın dili, bazı hisleri tarif ederken çok daha yaratıcı ve mecazi ifadeler kullanıyor.

İşte bunlardan biri de kulağa ilginç gelen seyahat kaşıntısı.

İŞTE BELİRTİLERİ

Aslında bir hastalık değil; içten içe büyüyen bir dürtü, yerinde duramama hali.

Aynı sokakları görmekten sıkılmak, yeni kokular, yeni insanlar, yeni hikayeler keşfetme arzusu.

Günlük rutinin içinde bir şeylerin eksik olduğunu hissetmek ve o boşluğu ancak yola çıkarak doldurabileceğini düşünmek.

Sosyal medyada karşınıza çıkan bir sahil fotoğrafı, bir dağ manzarası ya da hiç bilmediğiniz bir şehrin dar sokakları bir anda içinizde tarif etmesi zor bir kıpırtı uyandırır.

İşte o an, seyahat kaşıntısı kendini göstermeye başlamıştır.

Birden plan yapmaya başlarsınız, haritalara bakarsınız, “Acaba nereye gitsem?” sorusu zihninizde dönüp durur.

Bu duyguyu yaşayanlar, sürekli uçak bileti ve otel fırsatlarını takip ediyor. Hatta tatil sırasında bile bir sonraki seyahatin planlarını yapıyor.