Ev yapımı şampuan tarifi: Saçı ipek gibi yapıyor

Saç dökülmesi ve cansız görünümle mücadele edenler için doğa, en güçlü yanıtını veriyor.

Lüks kozmetik ürünlerine avuç dolusu para dökmek yerine, mutfaktaki malzemelerle profesyonel sonuçlar alabilirsiniz.

Özellikle saç dökülmesi yaşayanlar bu tarife bayılacak.

Bu karışım saçı yıpratmadan temizliyor ve ilk yıkamadan itibaren saçlar cam gibi parlıyor.

EV YAPIMI ŞAMPUAN TARİFİ

Bir miktar kastilya sabunu ile aloe vera jelini geniş bir kapta birleştirin.

Üzerine taze sıkılmış soğan suyunu ekleyin. Ardından Hindistan cevizi, Hint ve amla yağlarını ilave ederek besleyicilik oranını artırın.

Tüm malzemeler birbirine tamamen karışıp pürüzsüz, homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı temiz bir şampuan şişesine aktarın. Maksimum verim almak için karışımı haftada 2–3 kez kullanmanız öneriliyor.

Şampuanı saç diplerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın ve ardından durulayın. Düzenli kullanımda saçlarınızdaki güçlenme ve parlaklık farkını kısa sürede hissedeceksiniz.

NOT: Doğal içeriklerin gücü etkileyici olsa da her cilt tipi farklı tepki verebilir. Bu formülü uygularken küçük bir bölgede denemeniz tavsiye ediliyor.