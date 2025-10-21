Soğuk havada çamaşır kurutmanın sırrı: Hemen deneyin…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok evde çamaşır kurutmak ciddi bir sorun haline geliyor.

Özellikle soğuk ve nemli havalarda çamaşırların kuruması çok daha uzun sürüyor, bu da hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de çamaşırların kötü kokuya sahip olmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, yanlış kurutma yöntemlerinin aynı zamanda giysilerin lif yapısına zarar verebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, kalın kumaşlar ve yünlü giysiler normalden çok daha uzun sürede kuruduğu için, yanlış yöntemler kullanıldığında ütüleme veya saklama işlemleri de zorlaşıyor.

Peki, çamaşırları soğuk havada hızlı ve pratik şekilde kurutmanın yolları neler?

KURUMA SÜRESİNİ KISALTAN TÜYOLAR

Uzmanlar, çamaşırların kuruma hızının doğrudan hava akışına bağlı olduğunu vurguluyor.

Pencereyi kısa süreli açmak, çamaşırları doğrudan kalorifere temas ettirmemek ve nem oranını dengelemek, kış aylarında bile etkili bir kurutma sağlar.

Ayrıca yıkama sonrası çamaşırları iyice sıkmak, fazla suyun atılmasını sağlar ve kuruma süresini kısaltır.

Evde çamaşır kurutmayı kolaylaştırmak isteyenler için bir diğer öneri de, kurutma askılarını veya portatif kurutma aparatlarını doğru şekilde yerleştirmek.