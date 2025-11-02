Son kez çıkacak: Bu çarşambaya dikkat! Gökyüzünde parlayacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gökyüzü ile ilgilenenlere müjde...

Çarşamba günü gökyüzü, uzun süredir beklenen eşsiz bir olaya ev sahipliği yapacak.

Işıltısıyla geceyi aydınlatacak bu doğa olayı, hem astronomi hem de astroloji tutkunlarının ilgisini üzerine çekecek.

ÇARŞAMBA GELİYOR

5 Kasım Çarşamba gecesi 2025'in en büyük ve en parlak "Kunduz Süper Dolunay" hadisesi gerçekleşecek.

Yılın son en parlak haliyle gözlemlenecek Kunduz Dolunayı, adını kış gelmeden önce yuvalarını hazırlayan kunduzlardan alıyor.

Sonbaharın son büyük dolunayı olarak kabul edilen bu göksel olay, yenilenme ve içsel dengeyi simgeleyen güçlü enerjiler taşıyor.