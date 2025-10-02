Sonbahar balıkları: Ekim ayında tüketmeniz gereken 4 balık

Ekim ayının en lezzetli balıkları, tezgahlara düştü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte tazeliği ve besin değeriyle öne çıkan balık çeşitleri, sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

Omega 3 kaynağı olan balıkları doğru zamanda tüketmek de maksimum fayda ve lezzet için önem arz ediyor.

Hız kazanan aramalar kapsamında, "Bu ay hangi balıklar yenir", "Ekim ayının en lezzetli balıkları", "Ekim ayı balıkları", "Ekim'de

İşte ekim ayında mutlaka tercih edilmesi gereken balık türleri ve faydaları...

ŞİMDİ HAMSİ ZAMANI

Ekim ayının gelmesiyle Karadeniz’in en sevilen balığı hamsi, tezgahlardaki yerini aldı.

Omega-3 deposu olan hamsi, kalp sağlığını desteklerken bağışıklığı güçlendiriyor. Bu dönemde taze hamsiyi kaçırmamak, sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katacaktır.

PALAMUTU KAÇIRMA

Sonbaharın en lezzetli balıklarından palamut, Ekim ayında en yağlı ve besleyici haline gelir.

Izgara, fırın veya buğulama olarak sofralarda yerini alabilir.

Protein ve vitamin deposu olan palamut, özellikle çocuklar ve spor yapanlar için ideal bir besin kaynağıdır.

ÇİNEKOP YOLDA

Lüferin bir türü olan çinekop, Ekim ayı itibarıyla Karadeniz ve Marmara’da avlanmaya başlar. Lezzetli ve etli yapısıyla sofralara özel bir tat katar.

Izgara ve buğulama olarak hazırlanabilir.

MEZGİTİ DE UNUTMA

Ekim ayında mezgit de taze ve lezzetlidir. Küçük ve hafif yağlı bir balık olan mezgit, özellikle tava ve buğulama için uygundur.