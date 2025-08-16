Sosyal medyanın getirdiği hal: Mevlit yemeği tadım videosu

Sosyal medya, insanların günlük hayatlarını ve anlarını geniş kitlelerle paylaşma platformu olarak, küresel anlamda sıkça kullanılıyor.

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya, bazen beklenmedik davranışlara da yol açabiliyor.

Son olarak paylaşılan ve gündeme gelen bir genç kızın videosu, tartışmalara yol açtı.

'MEVLİT YEMEĞİ TADIM TESTİ' VİDEOSU ÇEKTİ

Genç bir kız, dedesi ve babaannesi için düzenlenen mevlitte, dağıtılan yemeklerin tadım testini yaparak o anları kayda aldı.

"Babaannem ve dedemin mevlit yemeği" sözleriyle kayda başladığı videoda genç kız, "Etli nohut, helva, keşkek, pilav" diyerek dağıtılan yemekleri tanıttı.

Videonun devamında bu sözlerin ardından, tadım testini gerçekleştiren genç kız, "Et olduğu için nohutu yemiyorum, pilava bakacağım, iyi duruyor. Yağlı yağlı ve tane tane." şeklinde yorumlar yaptı.

YEMEĞİN TADINA DAİR DETAYLARI DA ATLAMADI

Pilavı beğendiğini belirten genç kız, "Ama benim favorim keşkek" ve "Tereyağlı, biraz tuzsuz" şeklinde detaylar vermeyi de ihmal etmeyerek afiyetle yemeği yedi ve o anları kayda almaya devam etti.

Tabaktaki helvayı da kameraya göstererek, "En sevdiğim, helva olay" şeklinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Genç kızın paylaştığı bu görüntüler, çok sayıda olumsuz geri dönüşe sebep olurken, sosyal medyanın günümüzdeki etkisini de ortaya koyuyor.

Bu tür paylaşımlar, sosyal medyanın bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini ve bazen toplumun değerleriyle çelişen durumlara nasıl yol açabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.