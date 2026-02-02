Şubat'ta hangi balık yenir? İşte tam mevsimi olan balıklar…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zengin vitamin ve mineral yapısının yanı sıra beyin sağlığı için kritik öneme sahip Omega-3 yağ asitlerini barındıran balık, kış aylarının en temel şifa kaynağı.

Uzmanlar, balıktan maksimum verimi alabilmek için 'mevsiminde tüketim' kuralının altını çiziyor.

Şubat ayı ile birlikte denizlerdeki lezzet haritası da yeniden şekilleniyor.

Peki, denizlerin soğumasıyla birlikte yağ oranı ve besin değeri zirveye ulaşan Şubat ayı balıkları hangileri?

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR TERCİH EDİLMELİ?

Balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin arttığı bu dönemde, sadece lezzet değil, besin değerleri de zirvede. İşte Şubat ayında güvenle tüketebileceğiniz ve lezzetiyle fark yaratan o liste:

Kalkan: Mevsimin açılışını yapan kalkan, Şubat'ın en özel balığıdır.

Hamsi ve Gümüş: Karadeniz ve Marmara’nın incileri, hala yağlı ve lezzetli.

Tekir ve Barbun: Özellikle tavası ve buğulamasıyla bu ayın favorilerinden.

Levrek ve Kefal: Denizlerin bu asil balıkları, Şubat ayında en doyurucu formunda.

Torik ve Mersin: Lakerda yapımı ve ızgara için en uygun dönem.

İzmarit: Az bilinen ama Şubat'ta lezzetiyle şaşırtan bir diğer seçenek.