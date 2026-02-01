Yalova'da derede su yükselince 19 kişi mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye mevkisinde 19 kişiden oluşan doğa yürüyüşü grubu, dağlık alanda toplandı.

Ekip, yürüyüş sırasında deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

KEPÇEYLE KURTARDILAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 arama kurtarma personeli ile birlikte jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda, tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Teşvikiye Belediyesine ait kepçeyle destek sağlandı.

EKİP GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan grup, bulundukları noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kurtarılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.