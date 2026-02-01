Ankara'da halı sahaya yeşil ışık, yengeye pankartlı teşekkür

- Ankara'da halı saha maçlarına katılmak için zor izin alan Sami Can Gültekin, takım arkadaşlarının eşine teşekkür pankartıyla sürpriz yaşadı.
- Gültekin, evlilikte kararların tek taraflı alınamayacağını belirtirken, eşi Dilan geceleri geç saatlerde evden ayrılmanın huzursuz ettiğini söyledi.
- Pankart fikrinin eğlence amaçlı olduğunu belirten kaptan Burak Küçük, jestin ilgi çekmesinden memnun olduklarını ifade etti.
Ankara'da yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarıyla düzenli olarak halı saha maçı yapan Sami Can Gültekin, evlendikten sonra maç saatlerinin gece geç vakitlere denk gelmesi nedeniyle bazı karşılaşmalara katılamadığını belirtti. Son maç öncesinde de maçın saatinin 01.00 olduğunu öğrenen Gültekin, takım arkadaşlarına maça gelemeyebileceğini bildirdi.
İZİN ÇIKTI, SÜRPRİZ PANKART AÇILDI
Eşinden izin almasının ardından maça katılan Gültekin, sahada arkadaşlarının kendisi için hazırladığı sürprizle karşılaştı. Gültekin’in eşine teşekkür amacıyla açılan pankart, hem saha içinde hem de sosyal medyada tebessümle karşılandı.
"EVLİLİKTEN SONRA KARARLAR ORTAK ALINIYOR"
Sürpriz pankartın kendisi için beklenmedik olduğunu söyleyen Sami Can Gültekin, evlilik sonrası yaşamın tek taraflı kararlarla ilerlemediğini vurgulayarak, eşini de düşünmenin doğal olduğunu ifade etti. Gültekin, pankartı eve götürerek eşine gösterdiğini ve ardından çekilen videonun sosyal medyada ilgi gördüğünü belirtti.
"GECE YALNIZ KALMAK İSTEMİYORUM"
Gültekin’in eşi Dilan Gültekin ise evlilikle birlikte karşılıklı sorumlulukların arttığını dile getirerek, geç saatlerde eşinin evden ayrılmasının kendisini huzursuz ettiğini söyledi. Halı saha maçlarına karşı olmadığını ancak saatlerin daha erken olmasının herkes için daha sağlıklı olacağını ifade eden Gültekin, yapılan jestin kendisini mutlu ettiğini belirtti.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN MİZAHİ DOKUNUŞ
Takım kaptanlarından Burak Küçük de pankart fikrinin tamamen eğlence amaçlı ortaya çıktığını belirterek, hazırladıkları jestin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi. Küçük, amaçlarının hem takım arkadaşlarını hem de izleyenleri gülümsetmek olduğunu kaydetti.