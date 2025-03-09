Sultangazi'de İBB'nin mezarlık kararı protesto edildi

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde bir alanı, mezarlık alanı olarak belirdi.

İBB'nin bu kararı, bölgede oturan mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahallenin mezarlık alanı olmak için uygun olmadığını savunan vatandaşlar, İBB'yi protesto etti.

İBB'YE MEZARLIK TEPKİSİ

Toplanarak eylem yapan mahalle sakinleri "Yayla'da mezarlık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atarak yürümek istedi.

Polisin engel olduğu mahalleli, basın açıklaması gerçekleştirdi.

"ETRAFIMIZI SARAN MEZARLIKLARIN ÇİLESİNİ ÇOK ÇEKTİK"

Grup adına basın açıklaması yapan Nuri Yardımcı isimi mahalle sakini, "İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz.

Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz. Hastamız olsa ambulans gelmiyor.

"YENİ MEZARLIK İSTEMİYORUZ"

Yeni yapılan okulumuza 60 metre mesafedeki bu alanın çocuklarımız için etkinlik alanı olması gerekirken, her bir yanımızı saran mezarlıkların bir yenisini daha istemiyoruz.

Bizim mahallemiz bir gömü alanı değil yaşam alanıdır. Bunun böyle kalmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, İstanbul Valiliği'ne iletilmek üzere imza kampanyası da başlattı.