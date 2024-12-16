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İHA

61 yıllık Baas rejiminin kanlı ellerini üstünden itmeyi başaran Suriyeli muhalif gruplar, tüm dünyanın dikkatini çeken bir halk devrimi gerçekleştirdi.

Suriye'nin özgürleştiğini duyuran Heyet Tahrir Şam yetkilileri, yabancı ülkelere sığınan vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısında bulunmuştu.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan birçok Suriyeli, rejimin düşmesinin ardından anavatanlarının yolunu tuttu.

SINIR KAPILARI DOLDU TAŞTI

Suriyelilerin geri dönüş mesaisi sürerken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Sınır kapılarında oluşan bu yoğunluklar ise, esnafa yeni bir iş imkanı sağladı.

SURİYELİLERE BAYRAK SATTILAR

Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan Sait Görür ve Arif Kaplan, 200 kilometre yol katederek bayrak satmak için Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

Kapıda 100 ve 200 TL'ye bayrak satan 2 ortak, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini fırsata çevirdi.

Yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'den satın aldıkları bayrakları Suriye'ye götürdüler.

"TÜRK BAYRAĞI DA SATIN ALIYORLAR"

Türk bayrağı ve Suriye'nin yeni bayrağını sattıklarını dile getiren Sait Görür, “Reyhanlı'da bulunan sınır kapısına bayrak satmaya geldik. Suriye'nin yeni bayrağını ve Türk bayrağı satıyoruz. Sınırdan geçmeden Türk bayrağı da satın alıyorlar. Suriyeliler, Türk bayrağı da alıyorlar. Aramızda kardeşlik duygusu olduğu için bu bayrağı satın alıyorlar.” dedi.

"KARDEŞLERİMİZİ SATARAK UĞURLUYORUZ"

Bayrak satmak için Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldiklerini ifade eden Arif Kaplan ise, “Kahramanmaraş'tan Cilvegözü'ne geldik ve bayrak satıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi bayrak satarak uğurluyoruz. Suriye'nin yeni bayrağı ve Türkiye'mizin bayrağı var. Şu an 2 bayraktan da satıyoruz. Bayraklar 100 TL ve 200 TL.” dedi.

Satın aldığı bayrağı ülkesine götürdüğünü belirten Ebu Ahmet, “Bayrağı Suriye'ye götürüyorum. İdlib'e gidiyorum” ifadelerini kullandı.