Sürücüler dikkat: Arabanıza bir parça pamuk koyun o sorunlardan kurtulun

Arabanın içinde yayılan istenmeyen kokular çeşitli araç kokuları ile bertaraf edilmeye çalışılırken evde bulunan bir parça pamuk meğer masrafsız bir şekilde kokuların önüne geçmenizi sağlıyormuş.

Araç içine yayılan kötü kokular hem sürücü hem de araç içinde bulunan diğer yolcular için çoğu zaman can sıkıcı olan durumların başında yer alır.

Bu kokuları yok etmek için kullanılan pahalı araba kokuları yerine uygulayacağınız pamuk yöntemi bakın nasıl kötü kokulardan kurtulmanızı sağlıyormuş.

BİR PARÇA PAMUK YETERLİ OLUYOR

Pamuk meğer bulunduğu ortamdaki kokuları hızla içine çekme özelliğiyle adeta doğal bir koku süngeri gibi kullanılan ipuçları arasında yer alıyormuş.

Küçük bir parçasına sevdiğiniz esansiyel yağlardan birkaç damla damlatıp aracınıza yerleştirdiğinizde, ister sigara dumanı ister yiyecek kokusu olsun, rahatsız edici tüm kokuları kolayca bastırabiliyorsunuz.

Üstelik bu pratik yöntem hem son derece ekonomik hem de tamamen sizin zevkinize göre kişiselleştirilebilir bir çözüm sunuyor.