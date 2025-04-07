Sürücülerin hayatını tehdit eden gizli tehlike: Yol Hipnozu

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, tatil bölgelerinden ve memleketlerinden dönüş yoluna geçti.

Ancak yoğunlaşan yollarda artan trafik kazaları, sürücüler için ciddi bir tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi: Yol hipnozu.

Uzun süre direksiyon başında kalan sürücülerin yaşadığı bu durumun, son dönemde yaşanan bazı kazaların temel nedeni olabileceğini belirtiyor.

Yol hipnozu nedir, nasıl anlaşılır ve nasıl önlenir, okuyucularımız için derledik.

YOL HİPNOZU NEDİR

Yol hipnozu, uzun süre araç kullanan sürücülerin farkında olmadan girdikleri bir zihinsel durum olarak tanımlanıyor.

Halk arasında "gözü açık uyumak" olarak da bilinen bu durum, özellikle monoton, düz ve uzun yollarda ortaya çıkıyor.

Sürücü, gözleri açık olmasına rağmen çevresindeki detayları algılayamıyor, tepki süresi yavaşlıyor ve adeta bir trans haline geçiyor.

Bu durum genellikle yolculuğun 2-3 saatinden sonra başlıyor ve 4. saatte zirve yapıyor.

NASIL ANLAŞILIR

Yol hipnozunun belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Dikkat dağınıklığı: Yoldaki işaretleri veya diğer araçları fark edememe.

Zaman algısı kaybı: Yolculuğun ne kadar sürdüğünü hatırlayamama.

Otomatik pilot hissi: Araç kullanırken bilinçsizce hareket etme.

Son anların hatırlanmaması: Özellikle kazadan önceki birkaç dakikanın hafızada olmaması.

NASIL ÖNLENİR

Yol hipnozunun önüne geçmek için sürücülere şu öneriler sunuluyor:

Dinlenerek yola çıkın: Yola çıkmadan önce en az 5-6 saat uyuyun. Uykusuzluk, hipnoz riskini artırıyor.

Sık mola verin: Her 2-2,5 saatte bir 15-20 dakikalık molalar vererek temiz hava alın, yürüyüş yapın veya çay-kahve için.

Yol arkadaşıyla iletişim kurun: Yanınızda bir yolcu varsa, sohbet ederek dikkatinizi canlı tutun. Tek başına yolculuk riski artırabilir.

Monotonluğu kırın: Müzik dinlemek, aynaları kontrol etmek veya camı açarak havalandırma yapmak dikkati topluyor.

Gece sürüşünden kaçının: Gece saatlerinde yol hipnozu daha sık görülüyor. Mümkünse gündüz yolculuk yapın.