Tarif fırıncıları bile şaşırtıyor: Bu ekmek 7 gün taze kalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde Instagram ve TikTok akışınızda çıtır çıtır bir ekmek sesi duyuyorsanız, muhtemelen o meşhur "viral ekmek" ile karşı karşıyasınız demektir.

Sadece üç-beş malzeme ve neredeyse sıfır teknik beceriyle hazırlanan bu ekmek, profesyonel fırıncılara taş çıkartıyor.

Dışarıdan aldığınız ekmeklerin tazeliğini sorgulatacak, içi yumuşacık dışı ise cam gibi çıtır bu tarif için ihtiyacınız olan her şey muhtemelen şu an dolabınızda mevcut.

İşte tadı damağınızda kalacak ekmek tarifi:

MALZEMELER

600 ml ılık su

2 yemek kaşığı şeker

8 g kuru maya

40 ml zeytinyağı

900-950 gr buğday unu

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Şeker ve maya tamamen eriyene kadar ılık su, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın. Zeytinyağı ekleyin ve karışımı tekrar karıştırın.

Topaklanmasını önlemek için iyice karıştırarak buğday ununu iki porsiyon halinde ekleyin. Bu arada, kalan un ve tuzu eklemeden önce tüm yağ un tarafından emilmeli.

Hamuru orta yumuşak olana ve pürüzsüz bir yüzeye kadar ellerinizle yoğurun.

Hamuru yağlanmış bir kasede üzerini streç filmle sarıp havlu koyarak 30 dakika dinlendirin.

Havayı hamurdan çıkarın ve çevirin. Bunu yapmak için hamurun kenarını içe doğru katlayın ve sık sık çevirerek pürüzsüz bir "hamur topu" oluşturun.

Ardından bitmiş hamuru temiz bir kaseye koyun ve üzerini kapatarak 40 dakika daha kabartın.

Şimdi şekillendirme aşamasına geçebilirsiniz…

Hamurun havasını alıp masada tekrar yoğurun. Ardından 15 dakika boyunca örtün. Ardından hafifçe un serpin.

Hamuru yumuşak hareketlerle pürüzsüz bir şekilde bastırın ve pürüzsüz tarafı aşağı bakan şekilde ters çevirin ve açmaya başlayın.

Şekillendirdiğiniz hamuru pişirme kağıdı ile kaplı bir fırın tepsisine koyun ve tekrar 40 dakika dinlendirin.

Keskin bir bıçakla bir kesim yapın ve bir kapakla 210°C'de 20 dakika pişirin. Ardından kapaksız 180°C'de 20 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!