Tarih kokan kıyafetleriyle Sivas sokaklarında dolaşıyor: Görenler dönüp bir daha bakıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yürekleri ısıtan görüntü...

Aslen Yozgatlı olan ve Sivas'ta devlet memuru olan Nurettin Taşkın, giydiği ilginç kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Milli açıdan önemli olan gün ve haftalarda eski askeri kıyafetler giyerek dev Türk bayrağı taşıyan Taşkın, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

GENÇ NESLE TARİH BİLİNCİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYOR

İlk olarak Yeniçeri kıyafeti temin ederek sokaklarda gezdiğini ifade eden Taşkın, genç nesle tarih bilincini aşılamak amacıyla askeri kıyafetler de giydiğini ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünde de asker kıyafetini giyen Taşkın, dev Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

"BU KIYAFETLERLE GÖRENLER DUYGULANIYOR"

Tarihi kültürü yaşatmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, "Beni bu kıyafetlerle görenler duygulanıyor, bana 'Gazi misin?' diye soruyorlar. Ben de 'Askerliğini yapan her insan gazidir' diyorum. İnsanlar bize tarihi yaşatıyorsun diyorlar.

18 Mart’ta Çanakkale kıyafeti, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Bayramı’nda o dönemin asker kıyafetlerini giyiyorum. Ayrıca İstanbul’un fethi için mehter takımı kıyafetleri giyiyorum. Tarihi yaşatmanın verdiği duygudan ötürü bu kıyafetleri aldım" dedi.