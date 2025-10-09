Tarihin en hızlı Skoda Fabia modeli tanıtıldı

Çek otomobil üreticisi Skoda, popüler hatchback modeli Fabia'nın bugüne kadarki en hızlı seri üretim versiyonu olan Fabia 130'u sergiledi.

Adını 130 kW'lık motor gücünden alan model, 228 km/s azami hıza ulaşarak Fabia tarihinde bir ilke imza attı.

177 BEYGİR GÜÇ VE 7.4 SANİYEDE 0-100 KM/S

Kaputun altında, standart 1.5 TSI evo2 motordan 27 beygir daha güçlü olan, toplam 177 beygir güç üreten 1.5 litrelik bir motor yatıyor.

Tork değeri 250 Nm'de sabit kalsa da daha geniş bir devir aralığında sunularak sürüşü daha canlı hale getiriyor.

Yazılımsal olarak elden geçirilen yedi ileri DSG şanzıman sayesinde yeni Skoda Fabia 130, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.4 saniyede tamamlıyor. Siparişleri alınmaya başlanan modelin ilk teslimatları ise Aralık ayında yapılacak.

DAHA SPORTİF TASARIM VE YOL TUTUŞ

Skoda, aracın sürüş karakterini de güç artışına uygun olarak güncellemiş. Direksiyon mekanizması yeniden ayarlanırken, sürüş destek sistemleri de kontrollü kayma gibi sportif manevralara izin verecek şekilde kalibre edilmiş durumda.

Dış tasarımda siyah dekor detayları, 18 inçlik özel tasarımlı jantlar ve özgün egzoz çıkışları dikkat çekiyor. İç mekanda ise sürücüleri spor koltuklar ve modele özgü tematik döşemeler karşılıyor.