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DHA

Kış mevsimi ve tatil sezonunun gelmesiyle birlikte kayak merkezlerinde görülen yoğunluk sürüyor.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ da yarıyıl tatilinin başlamasıyla, tatilini değerlendirmek isteyen aile ve turistlerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının 67 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri sonrası otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

KAYAK PİSTLERİ DOLDU TAŞTI

Mevsimin ilk karını 17 Ekim’de alan ve kayak pistlerini 15 Aralık’ta açan Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek 7, en düşük sıfır derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

MİLLİ PARK GİŞELERİNDEN 10 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇTİ

Tatilciler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluşurken, sömestirin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı öğrenildi.

JAK VE JÖH NÖBETTE

Tatilci yoğunluğuyla birlikte, jandarma ekipleri de Oteller Bölgesi’ndeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, kayak kazalarına karşı pistlerde sürekli devriye gezerken, jandarma asayiş ve trafik ekipleri de tatilcilerin sıkıntı yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor.

Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de Oteller Bölgesi’nde nöbet tutuyor.

Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların ise oteller bölgesine çıkmasına ise izin verilmiyor.

"BURASI İZMİR'DEN DAHA EĞLENCELİ"

İzmir’den sömestir için ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen Kumsal Arslan (9), “Karnemdeki notlarımın hepsi çok iyi. Sömestir için geldim. İzmir’den sonra Uludağ’ı garip buldum, sevdim. Tekrar gelmek isterim.” dedi.

5’inci sınıf öğrencisi Uraz Bezek (10), “İzmir’e daha önce kar yağmadığı için burası daha eğlenceli.” diye konuştu.

"SÖMESTİR İÇİN GELDİK"

6’ncı sınıf öğrencisi Poyraz Arslan ise ilk kez geldiği Uludağ’ı çok sevdiğini söyleyerek, “Sömestir tatili için geldik. Tatil şu anda güzel gidiyor. İzmir’le derece farkı fazla. Bazen bizim evin oraya da kar yağıyor. Derece farkı genelde belirgin oluyor. Kar topu oynamayı çok seviyorum ama bazen kardeşimin kafasına gelince bana bağırıyor.” dedi.

"KAYAK YAPMAYI DENİYORUZ, PES ETMEK YOK"

Hafta sonu tatili için eşi ile birlikte geldiği Uludağ’ı çok beğendiğini söyleyen Gizem Bedir, “Kısa bir mola verelim dedik. Mağazacıyız ikimiz de gerçekten yoğun çalışıyoruz. Onun arasında ufak bir kaçamak yapalım dedik eşimle. İlk kez geliyoruz, beklediğimize göre hava çok güzel. Baya sıcak. Kayak çok yapamadık. Biz yapamadık, zor oldu bayağı” derken, eşi Batuhan Bedir, “Kayak yapmayı deniyoruz. Pes etmek yok. Uludağ çok güzel, İzmir’e göre farklı. ” diye konuştu.