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Özel Haber

Tayland'ın turizm politikalarının birisi olarak Pattaya şehrinde farklı konularda çiftlikler oluşturulmuş durumda.

Tur organizatörleri turistleri okçuluk, fil gezisi ve paintball gibi ilgi alanlarına göre bu çiftliklerde gezdiriyor.

YIRTICI KAPLANLARIN ARASINDA DOLAŞIYOR

Vahşi hayvanlarla korumasız olarak yaklaşılan çiftliklerin birinde Taylandlı bakıcının korumasız olarak yırtıcı kaplanların arasında dolaşması dikkati çekiyor.

KAPLANA KEDİ MUAMELESİ

Görüntülerde Milyon Yıllık Taş Park ve Pattaya Timsah Çiftliği'ne gösterileri izlemeye giden Türk vatandaşlarının, "Çok büyük tehlike, büyük cesaret, adam canını hiçe sayıyor, sen nasıl güveniyorsun. Ağzını kapatsa parmak kalmayacak, dişlere bak." yorumları da tehlikenin boyutlarını ortaya serer nitelikte.

TİMSAHLA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Bir başka karede ise farklı bir bakıcı bu kez de dev timsağın yanına kadar giderek başını hayvanın dişlerinin arasına sokuyor.

Bakıcının o pozisyonda bir süre daha gülümsemesini bozmadan kalarak alkış istemesi ise gösterinin farklı bir boyutunu oluşturuyor.