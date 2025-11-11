T.C. kimlik numaranızın sonu neden tek olamaz? İşte algoritmanın sırrı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’na sahip olan her vatandaş, 11 haneli özel bir kimlik numarası taşır. Bu numara kişiye özeldir ve hiçbir şekilde bir başka kişiyle aynı olamaz.

Ancak dikkatli bakanlar fark eder ki; T.C. kimlik numaralarının son rakamı daima çifttir. Yani 0, 2, 4, 6 ya da 8 ile biter.

Peki neden tek rakamla biten bir kimlik numarası yoktur? Bu sistemin ardında rastgele bir tercih değil, matematiksel bir güvenlik mekanizması var.

İŞTE SEBEBİ

T.C. kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir algoritma ile oluşturulur. Bu algoritma, hem rakam kontrolü hem de doğrulama güvenliği amacı taşır.

Numaranın ilk dokuz hanesi vatandaşın kimlik kayıt sistemindeki bilgilerine göre atanırken, 10. ve 11. haneler bu dokuz rakamdan türetilen kontrol basamaklarıdır.

Bu kontrol basamakları sayesinde sistem, sahte veya hatalı girilen numaraları kolayca tespit edebilir.

İşte burada devreye son rakamın çift olma kuralı girer:

11. hane, algoritmanın sonucu olarak daima çift bir sayı çıkar. Bu sayede sistem, geçerli bir kimlik numarasını sahte olandan ayırabilir.