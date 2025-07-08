Tek bacakla zirveye: Azat Ertan'ın azmiyle yazılan tırmanış hikayesi

Van’da 10 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla sol bacağını kaybeden Azat Ertan, yaşadığı zorluklara rağmen spora tutunarak hayatını değiştirdi. Şimdi 21 yaşında olan Azat, en zorlu spor dallarından biri olan tırmanışta büyük başarılar elde ediyor.

Hafta sonları kardeşini izlemek için gittiği kaya tırmanışı antrenmanlarında spora ilgi duymaya başlayan Azat’ın bu alandaki yeteneği, antrenör Vedat Kutlu’nun dikkatini çekti. Kutlu’nun teşvikiyle tırmanışa adım atan Azat, yapay duvarlarda başladığı yolculuğunda, zamanla fiziksel ve zihinsel sınırlarını aşmayı öğrendi.

Tek ayağıyla, kolları ve bel kaslarını kullanarak denge sağlamayı başaran Azat, 18 metre yüksekliğindeki doğal kaya rotalarını tırmanmayı başardı. Gösterdiği azim, yalnızca antrenörünü değil, etrafındaki sporcuları da derinden etkiledi.

"SPOR BENİ YENİDEN VAR ETTİ"

Tırmanış sporunun, hayatının dönüm noktası olduğunu belirten Azat Ertan, "Kardeşimin antrenmanlarını izlerken hocamla tanıştım. O bana engellerin sadece zihinde olduğunu gösterdi. 2 yıldır bu sporu sürdürüyorum. Önümüzde Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası var. Muş’ta düzenlenecek yarışmada birincilik hedefliyorum" dedi.

Kazadan sonra içine kapandığını dile getiren Azat, "Bir zamanlar hayalini bile kuramayacağım bir sporla uğraşıyorum. Artık 18 metrelik kayalarda zirveye ulaşmak benim için sıradanlaştı. Vücuduma ve irademe karşı büyük bir sınav verdim. Benim gibi olan herkese bu sporu öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"AZAT SADECE BİR SPORCU DEĞİL, İLHAM KAYNAĞI"

Antrenör Vedat Kutlu ise öğrencisinin azmini şu sözlerle anlattı:

Azat’ın gelişimi hepimize örnek. Kısa sürede inanılmaz bir performans gösterdi. Şampiyonada alacağı sonuç ne olursa olsun benim gözümde o zaten kazandı. Onun bu branşı seçmesi, diğer sporcular için de güçlü bir mesaj niteliğinde.

Kutlu, Türkiye Şampiyonası’na haftanın beş günü antrenman yaparak hazırlandıklarını belirterek, "Van’daki doğal kaya oluşumları, sporcularımız için eşsiz bir eğitim alanı sunuyor. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğunun ardından ülkemizi uluslararası arenada da başarıyla temsil etmek. Azat gibi gençleri spora kazandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.