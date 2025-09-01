Tekerlekli sandalyeyle dünyada ilki başaran Kübra Denizci Keskin'in hikayesi

37 yaşındaki Kübra Denizci Keskin, 2004 yılında yüksekten düşme sonucu omurilik yaralanması geçirdi. Yaklaşık üç yıl boyunca tekerlekli sandalyeyle hayatına adapte olmaya çalışan Keskin, bu süreçte sporla ilgilenmeye karar verdi ve otomobil sporlarına yöneldi.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARILAR

Kariyerine Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile başlayan Keskin, ardından ralli yarışlarına geçiş yaptı. Türkiye ve Avrupa’da düzenlenen ralli şampiyonalarında yarışan ilk engelli kadın sporcu ünvanını kazanan Keskin, son olarak 15-17 Ağustos’ta Çekya’daki Avrupa Ralli Şampiyonası’nda RC5 kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci oldu.

"LİMİTLERİ ZORLADIĞIM BİR SPOR İÇİNDEYİM"

Keskin, elde ettiği derecelerden dolayı mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

Geçen sene Avrupa Ralli Şampiyonası'na giderek dünyada bu şampiyonada yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olmuştum ve podyumla tamamlamıştık. Bu sene kendi kategorimizde birinci olduk, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olduk. Limitleri zorladığım bir sporun içerisindeyim ve engellilerin de bu sporu yapabileceğini göstermek beni çok mutlu ediyor.

ÜLKEYİ BAŞARIYLA TEMSİL ETMEK

Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın zorlu ve uzun bir yarış olduğunu vurguladı ve başarıyla döndüklerinde ülkesini gururla temsil ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki hafta Eskişehir Rallisi ile Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yeniden yarışacağını belirtti.

SPOR VE EĞİTİMLE ENGELLERİ AŞIYOR

Kübra Denizci Keskin, tekerlekli sandalyeyle hayata dönmenin ve sporun kendisi için önemini anlattı:

2004 yılında yüksekten düşme sonucu omurilik yaralanması geçirdim. Tekerlekli sandalyeyle hayata dönmek, bir sporun içinde yer almak benim için çok önemli. Hem belediyede çalışıyorum hem de klinik psikoloğum. 2 üniversite bitirdim ve yaşadığım zorlukların ardından hayatıma devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Engeller hayatımız için engel değil; imkan sağlandığında engelliler her şeyi yapabilir.

ÖZEL TERTİBATLA YARIŞIYOR

Keskin, ralli sporunun hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlu olduğunu belirterek yarışları özel engel tertibatıyla gerçekleştirdiğini anlattı:

"Belki hem ayakla hem elle yapılan bir sporu sadece ellerimle yaparak meydan okuma içerisindeyim. İmkanlar sağlandığında engellilerin de birçok şeyi yapabildiğini görüyoruz."