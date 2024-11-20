İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, hem sürücüleri hem de mahalleliyi zor durumda bıraktı.

Şahıs, kendisine ait olduğunu belirttiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.

Yolun telle kapatıldığını gören mahalleli, zor durumda kaldıklarını söyleyerek şahsa tepki gösterdi.

ARAZİ BENİM DİYİP YOLA TEL ÇEKTİ

Arazinin sahibi Ayla Güven, tapularının 1982'den beri mevcut olduğunu ve belediye ile uzlaşma beklediklerini ifade etti.

Kentte salı pazarı olarak bilinen Soysal Sokak üzerindeki 2 bin 120 metrekarelik arazinin sahibi olduğunu ileri süren Ayla Güven, yolun geçtiği alanın kendilerine ait olduğunu uzun yıllar sonra öğrendiklerini belirterek, "1982'den beri tapumuz var. Bir buçuk yıl önce buradan haberimiz oldu. Bugün belediye yetkilileriyle görüştük, uzlaşma bekliyoruz" dedi.

"BURANIN SAHİPLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Yolun tel örgüyle çevrilmesi mahallede adeta krize yol açtı. Vatandaşlardan Mehmet Sabancı, olaya tanık olduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Direkleri dikmeye başladıklarında ‘ne oluyor' dedim. Sonra bir saat içinde yolu tamamen kapattılar. Buranın sahipli olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

UZLAŞMA SAĞLANACAK

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, konunun belediye meclisinde görüşüleceği ve kamulaştırma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.