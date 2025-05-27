İHA

Tekirdağ Güreş Ağası Halil Sayı, 1966'dan bu yana köftecilik yaptığını ve lezzetiyle adını duyurduğunu söyledi.

Ancak son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini belirtti.

"ADAM BULAMADIĞIM İÇİN KAPATTIM"

Bunun üzerine Sayı, dükkanının camına 'Elemansızlıktan kapattık' yazısı aşarak kepenk indirdi.

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir personelsizlikten. İki 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zamanda herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım." dedi.

"BENİM İÇİM SIZLIYOR"

Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor, ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor.

"45-50 BİN TL MAAŞ VERDİM, YİNE DE OLMADI"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım." diyerek işletmeyi neden kapattığını açıkça ortaya koydu.

"ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ŞART"

Sayı, açıklamasında devlet yetkililerine de çağrıda bulundu. Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor." dedi.

"KENDİMİ VE İŞİMİ SEVEREK BURAYA KADAR GELDİM"

"1966'da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim." diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı.