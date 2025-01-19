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AA

Tekirdağ'da gün doğumu, Marmara Denizi'nin kenarında muazzam bir manzara sundu.

Tekirdağ’ın sahil boyunca uzanan kıyıları, günün ilk ışıklarıyla birlikte farklı tonlarda renklerle boyandı; altın sarısından pembeye, mor ve turuncu renklere kadar birçok tonun bir arada görüldüğü muazzam bir tablo ortaya çıktı.

Tekirdağ’da sabahın erken saatlerinde gün doğumunu izleme fırsatının, deniz ve gökyüzü arasındaki geçişi görmek açısından gerçekten etkili olduğu fotoğraflardan belli oluyor.

SAKİN VE HUZURLU BİR ATMOSFER

Özellikle Tekirdağ’a bağlı sahil köylerinde ve kıyı bölgelerinde, sakin ve huzurlu bir atmosferin içinde doğanın uyanışını izlemek keyifli olabilir.

Tekirdağ’daki gün doğumu, sahil yolunun üzerinde ya da çevredeki yüksekliklerden daha geniş açı ile izlenebiliyor.