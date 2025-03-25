Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeki Hüseyin Köç, şarampole yuvarlanan bir motosikletliye yardım etmek için durdu.

Hüseyin Köç, yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekip talep etti.

ÖFKELENİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Köç, yerde yatan kazazedeye el uzatarak ayaklanmasını sağladı.

Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı gerekçesiyle Hüseyin Köç'e sinirlenip, sert tepki gösteren kazazede şahıs, motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Köç, birkaç dakika sonra olay yerinde kazazedeye ait olabileceğini düşündüğü cep telefonu buldu.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Yolda bulduğu telefonu sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim eden Köç, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

Çorlu'ya eczaneye ilaç almaya diye giderken, bir şahıs motosikletin başında yol kenarında yatıyordu. Bacağının incinmiş olduğunu gördüm ve sağlık ekiplerini arayıp yardım talep ettim.



Ancak ben niye ekiplere telefon açmışım diye bana sert çıkıştı ve daha sonra motosiklete binip gitti. Telefonunu da burada unutmuş, ona da sahip çıktım, polise teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım.