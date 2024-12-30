Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kış aylarında balığa olan talep artarken, fiyatların da dönemsel olarak yükselip düştüğü gözlemleniyor.

Balık tezgahlarında sarıkanat, çinekop, hamsi ve istavrit gibi türler ön planda yer alırken, esnaf vatandaşlara balık tüketimini öneriyor.

Ertuğrul Mahallesi'nde seyyar balık tezgahında satış yapan Engin Şinik, fiyatların mevsimsel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirterek, "Şu anda sarıkanat, çinekopumuz çıktı. Fakat biraz yüksek fiyatta, şu anki fiyatı 300 ile 400 TL arasında satılıyor. Hamsi 150, istavrit ise 100 TL ile 150 TL arasında gidip geliyor" dedi.

"HAVA ŞARTLARI FİYATLARI ETKİLİYOR"

Şinik, balık fiyatlarının hava şartlarına bağlı olarak yükselip düştüğünü ifade ederek, "Bazen balık gelmeyince fiyatı ister istemez yükseliyor. Balığın fiyatı hava şartlarına bağlı bir durum. Geçen gün hamsinin fiyatı 200 liraya çıkmıştı, bugün geri 150 liraya indi. Aynı borsa gibi" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARA BALIK YEME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI"

Balığın sadece bir gıda değil, kültürel bir alışkanlık olması gerektiğini vurgulayan Şinik, "Müşterilerimizden Allah razı olsun, talep her zaman var. İnsanların çocuklarını balık yeme kültürüne alıştırması lazım. Ben onlara söylüyorum, durumu izah ediyorum. Çoğu kişiden duyuyorum, çocukları balık yemiyormuş. Çocuklarınıza balık yedirin" dedi.

"YILBAŞINDA HİNDİ YERİNE BALIK YİYİN"

Yaklaşan yılbaşı gecesi için önerilerde bulunan Şinik, "Bu yılbaşı gecesi balık yiyin. Hindi, tavuk, et değil, balık yiyin" diye konuştu.